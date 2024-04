Basilicata: Centrodestra in maggioranza con 12 seggi

Dodici seggi vanno alla maggioranza di centrodestra che conferma il governatore uscente Vito Bardi, espressione di Forza Italia. Il centrosinistra si attesta con otto seggi, delineando così la composizione del nuovo Consiglio regionale della Basilicata.

Tra i rappresentanti della maggioranza eletti troviamo: Carmine Cicala, Maddalena Fazzari, Cosimo Latronico e Michele Napoli (Fratelli d’Italia); Gianuario Aliandro, Michele Casino e Francesco Cupparo (Forza Italia); Pasquale Pepe e Domenico Raffaele Tataranno (Lega); Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella (Azione); Mario Polese (esponente di Italia Viva, in lista con la civica Orgoglio Lucano).

Per la minoranza, i seggi sono stati assegnati a Piero Marrese (Pd), candidato governatore del Centrosinistra, insieme a Roberto Cifarelli e Piero Lacorazza (Pd); Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello (Basilicata Casa Comune); Alessia Araneo e Viviana Verri (Movimento Cinque Stelle); e Antonio Bochicchio (Avs-Si-Psi-Basilicata Possibile).

Tre donne in consiglio regionale quindi: due del M5S, una di Fratelli d’Italia. Con i cinque stelle sono state elette Alessia Araneo (provincia di Potenza) e Viviana Verri (Matera). Fratelli d’Italia (in totale quattro consiglieri) ha portato Maddalena Fazzari (Potenza). Tutte e tre siederanno in consiglio regionale per la prima volta.

Non è stato eletto nessuno dei cinque candidati che erano stati ritenuti “impresentabili” dalla Commissione parlamentare Antimafia.

