Baseball C/M: Tritons Taranto, una rimonta da applausi

La Serie C di baseball ha preso il via in grande stile, regalando una giornata divertente agli appassionati del baseball ionico. Protagonisti i padroni di casa dei Tritons Taranto, capaci di superare i Warriors Bari con il punteggio di 10 a 8 dopo essere andati sotto di 5 punti.

L’incontro parte con grande equilibrio, al terzo inning però prende una piega subito sfavorevole ai colori rossoblu, con i Warriors abili ad approfittare di un inning difficile del lanciatore Dary Ruiz e di alcuni errori tra le file delle a difesa ionica per portarsi sul 5-0.

La squadra di casa sembrava incapace di reagire e il manager Motolese corre ai ripari portando alcuni correttivi alla formazione, chiamando sul monte di lancio il nuovo arrivato Carlos Clemente.

Cambia la musica della partita, i Tritons trovano solidità difensiva che regala coraggio per iniziare le operazioni di rimonta culminata al quinto inning grazie alla buona vena offensiva di Pedro Mesa e di Mucavero, il sorpasso definitivo è maturato al sesto grazie a Ramirez.

I Warriors non si arrendono e agganciano il pareggio al settimo inning sulla valida del prima base barese, il formidabile Erick Hernandez, autore come sempre di una prestazione di grande spessore.

L’ottavo inning è decisivo, Carlos Gordon lascia il posto a Gabriel Mucavero, prodotto del vivaio ionico, il mancino tiene a bada l’attacco barese lasciandolo a secco, i suoi compagni in attacco si scatenano segnando quattro punti segnati in sequenza da Mucavero, Ruiz, Mesa e dal capitano Alabrese.

Resta l’ultimo attaco per i Warriors, ma Mucavero tiene a bada e nonostante il tentativo di rimonta ed i due punti segnati chiude la partita., 10 a 8 il finale.

“I ragazzi non hanno mai mollato, sono stati bravi a ritrovarsi dopo un inizio difficile – dice manager Motolese -. Bene i nuovi arrivati, ma soprattutto contento della prova di carattere di tutti. C’è tanto lavoro da fare e sappiamo che non siamo nelle condizioni ottimali per poterci allenare, ma dobbiamo usare questa situazione come un punto di forza e non come un alibi”

Nell’altra partita del Girone O, il Bc Chieti, grande favorito, supera i Bears Teramo per 8-2, i Tritons Taranto saranno ospiti proprio dei Bears Teramo nella seconda giornata di campionato, nel bellissimo diamante di Atri.

