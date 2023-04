Volley C/F: Dinamo Molfetta, preziosa vittoria al tiebreak

Una partita combattuta sino all’ultimo punto, entusiasmante come da pronostico della vigilia. Alla fine, a spuntarla, è la Dinamo CAB Molfetta che batte al tiebreak Citymoda Amatori Volley Bari. Quella sfoderata dalle ragazze di coach Marzocca è stata una delle migliori prestazioni stagionali: al bel gioco di squadra si è vista concentrazione, sacrificio e dedizione.

Un match tanto atteso dalle ragazze in maglia arancio per riscattare sia la sconfitta rimediata a Bari all’andata che l’ultima interna contro Gioia. Obiettivo centrato con un finale davvero da batticuore per il pubblico presente al Pala Poli, finalmente un pubblico delle grandi occasioni. La vittoria conto Amatori Bari, seppure giunta al tiebreak, regala due punti importanti alla Dinamo e permette di tenere il passo delle dirette avversarie.

L’apertura dell’incontro è tutto dedicato al suggestivo minuto di raccoglimento voluto dalla Federazione per ricordare la giovane pallavolista della Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma scomparsa tragicamente la scorsa settimana.

Cominciano forte le ospiti in avvio di primo set che mettono a segno i primi tre punti e dopo alcuni minuti sono già avanti di quattro punti sulla Dinamo. Un iniziale 5-1 che porta coach Marzocca a chiedere il primo time out della gara. Un passivo di cinque punti che non disunisce le ragazze in maglia arancio, la cui reazione arriva a breve. Lucy Cervelli risponde agli attacchi delle avversarie mettendo a segno punti fondamentali per la il recupero del passivo.

Tuttavia, Amatori Volley sembra avere il pieno controllo del set sul 12-7 in proprio favore. La svolta arriva grazie a una rabbiosa reazione della Dinamo che con Parisi, Gambardella e Cervelli accorciano lo svantaggio fino a raggiungere il pareggio sul 14-14. E’ proprio di lì che la Dinamo prende il comando delle operazioni portandosi addirittura in vantaggio con Lazzizzera.

Vantaggio che viene incrementato dalla stessa Lazzizzera e ancora da Cervelli la cui schiacciata dalla seconda linea vale il 20-15 in favore di Dinamo. L’Amatori Volley prova a rientrare in partita, ma il primo set è chiuso da un pallonetto vincente di Sciancalepore sul risultato di 25-21. La reazione delle avversarie si fa sentire tutta nel secondo set, seppur condizionato da un’iniziale equilibrio. Al vantaggio Amatori Volley risponde la Dinamo che tiene inchiodate le avversarie sul 4-4/5-5. Il muro vincente di Lazzizzera vale ancora il pari sul 7-7 a cui segue il primo vantaggio delle ragazze in maglia arancio del secondo set. Una bella azione corale finalizzata da Abbattista vale il 9-9. E’ a questo punto che le baresi prendono definitivamente il controllo del secondo set portandosi a +3 sul 13-10 e successivamente sul +7 sul 17-10. A nulla serve la reazione finale della Dinamo perché le avversarie fanno suo il secondo set imponendosi con risultato 25-16.

Nel terzo set la Dinamo rifà sentire tutta la sua forza, passando subito in vantaggio sul 2-0 e allungando lo score con Sciancalepore sul 5-3 direttamente su servizio. Amatori non ci sta e si riporta sotto, accorciando le distanze e raggiungendo il pareggio sul 9-9 e successivamente sul 12-12. La situazione di equilibrio e parità persiste sino al 15-15 perché successivamente sono le ragazze di coach Marzocca ad avere la meglio: Cervelli realizza tre punti di seguito che valgono il 21-15 e successivamente il 24-21 prima che Parisi non chiuda definitivamente il terzo set sul risultato di 25-21. L’occasione per chiudere definitivamente i conti con l’Amatori Volley Bari la Dinamo non la sfrutta nel quarto set, molto simile al secondo, dove ad un iniziale equilibrio segue una maggiore determinazione delle avversarie. E’ l’Amatori Volley a conquistare il quarto set sul risultato di 25-19 portando così la Dinamo al quinto set.

Il timore di non concretizzare gli sforzi profusi in tutta la gara si fa spazio tra le ragazze della Dinamo proprio nell’ultima frazione di gara. Inizialmente è l’Amatori Volley Bari a controllare il set con un vantaggio di 2 punti sulle padrone di casa. Le baresi attaccano e Dinamo insegue fino al 13-13 quando le ragazze in maglia arancio con un ultimo sforzo costringono le avversarie ad arrendersi con risultato finale di 15-13.

Tanta la soddisfazione espressa nel finale dal libero della Dinamo Raffaella Ayroldi. «E stata una bella partita, intensa, giocata di squadra tanto che i punti delle nostre avversarie coincidevano con i nostri errori. Appena abbiamo terminato di fare errori abbiamo recuperato e vinto anche l’ultimo set. Ci aspettano altre partite importanti da cui vogliamo ottenere il massimo perché il finale di stagione è ancora tutto da scrivere».

Positivo anche il commento del coach Franco Marzocca. «Sono orgoglioso più che mai della squadra che alleno – ha affermato -. Venivamo da 5 giorni di stop dovuti alle festività Pasquali con soli due allenamenti dovuti ai pochi spazi che abbiamo a disposizione. Detto ciò, la vittoria di stasera, contro una squadra blasonata come l’Amatori, rispecchia il carattere della squadra che, nei periodi peggiori, riesce ad emergere. Ringrazio la squadra tutta per questa vittoria esaltante e, allo stesso tempo, mi auguro che la vittoria di stasera faccia capire a tutte che abbiamo delle qualità da sfruttare fino alla fine del campionato». Campionato che proseguirà per la Dinamo sabato 22 aprile alle ore 18.30 in trasferta contro l’Orta Nova.

Dinamo CAB Molfetta– Citymoda Amatori Volley Bari 3-2 (25-21; 16-25; 25-21; 19-25; 15-13)

Dinamo CAB Molfetta: Abbattista (palleggiatrice) – Sciancalepore (opposto) – Lazzizzera / Gambardella (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Ayroldi (libero). All. Marzocca.

Citymoda Amatori Volley Bari: Belviso (palleggiatrice) – Cillo (opposto) – De Angelis / Di Ciaula (centrali) – Ivona / Amoruso (schiacciatrici) – Mastrorocco (libero). Allenatore: Cassano.

Esce invece sconfitta la Prima Divisione della Dinamo CAB Molfetta dalla partita casalinga contro la Polis Volley Corato. 0-3 il risultato finale (parziali 16-25; 15-25; 19-25) per i ragazzi allenati da Fabio D’Agostino che nel post match ha così affermato: «Partita difficile da commentare. Noi mai scesi in campo contro una squadra che oggi si è dimostrata superiore in tutti i fondamentali, oltre che per grinta e voglia. Bisogna sicuramente raddrizzare la rotta ritrovando l’umiltà e le sicurezze che già da qualche gara ci stanno mancando». Prossimo impegno sabato 22 aprile ore 18.30 in trasferta contro TRIVIANUM ASD.

Condividi su...



Linkedin

email