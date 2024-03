Barletta, ultimi preparativi in vista del derby con la Fidelis Andria

BARLETTA – Ultimi preparativi per il derby tra Barletta e Fidelis Andria, in programma giovedì alle 14:30 allo stadio Puttilli e in diretta su Antenna Sud. Biancorossi in campo per la rifinitura e per riscattare l’amarezza di Gravina. Per la squadra di Ciullo è una delle ultime occasioni per tornare in corsa per la salvezza diretta, distante cinque punti e con un calendario proibitivo durante il mese di aprile.

Il tecnico leccese riparte dalle certezze in attacco con La Monica che manterrà la maglia da titolare dopo tre gol nelle ultime tre partite. Dubbi in difesa sulle condizioni di Camilleri, chiamato ad accelerare il recupero a causa dell’infortunio di De Marino. Anche Lacassia in rampa di lancio dopo la buona prestazione di Gravina, da non escludere un suo impiego al posto di Rizzo a destra e uno slot under in più a centrocampo. A completare il pacchetto arretrato Capone al centro e Lobosco a sinistra. Mediana che ripartirà da Basanisi e Fornaro, terza maglia nel 4-3-3 affidata ad uno tra Cafagna e Mancarella nel caso di un under in difesa o a Del Prete in caso di difesa over. Con La Monica in avanti, pressoché certo del posto Pulina, mentre Ngom e Caputo si giocheranno l’ultimo spazio nel tridente.

Barletta obbligato a centrare i tre punti contro una Fidelis delusa dal pareggio casalingo contro il Gallipoli. Federiciani a caccia del secondo posto, biancorossi a quota 29 punti e attualmente al quintultimo posto. Bocche cucite e nessuna conferenza prepartita, con lo spogliatoio di Ciullo e la dirigenza che fanno quadrato in vista di una sfida sentita e cruciale per il rush finale della stagione.

