Virtus Francavilla, rinnovato il contratto di capitan Monteagudo

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2025 con il calciatore Juan Cruz Monteagudo. Il difensore argentino, alla prima stagione in biancazzurro da capitano, ha collezionato 29 presenze in stagione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author