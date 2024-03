Virtus Francavilla, Risolo e Biondi dal 1′ contro il Brindisi

FRANCAVILLA F.NA – Laaribi salta il derby con il Brindisi e Alberto Villa è costretto nuovamente a mettere mani al centrocampo. È una Virtus Francavilla, quella che sabato scenderà in campo al Fanuzzi, che vedrà nuovamente variare gli interpreti sulla linea mediana. Andrea Risolo, reduce da ottime prestazioni, si riprende una maglia dal 1’: toccherà a lui agire nel ruolo di playmaker, dando il via alla manovra e provando come al solito a rompere quella avversaria. Dovrebbe tornare nel settore centrale anche Di Marco, pronto a lasciare la fascia destra a Biondi: l’ex Catania, autore dell’1-0 contro il Monterosi, si candida per rientrare tra i titolari. A lasciare lo scacchiere tattico biancazzurro, considerata anche l’inamovibilità di Izzillo, sarà invece Macca, apparso non brillantissimo nelle ultime uscite.

Dovrebbe tornare tra i convocati anche Ingrosso, che sta smaltendo del tutto l’infortunio muscolare accusato prima della trasferta di Caserta. Sarà comunque ballottaggio fino all’ultimo con Nicoli. Per il resto non dovrebbero esserci novità tra difesa e attacco, con il solito trio composto da Dutu, Monteagudo e Gasbarro a protezione della porta difesa da Branduani e con Polidori a far coppia con Artistico in attacco.

