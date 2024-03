Lecce, riprende la preparazione con la Roma nel mirino

Archiviata la sosta delle nazionali tra amichevoli e ultime qualificazioni al prossimo Europeo, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Nove giornate al termine della stagione in Serie A, ed il Lecce è in piena corsa salvezza. Grazie al successo maturato contro la Salernitana prima della sosta, i giallorossi sono riusciti ad allontanarsi dalla zona retrocessione, che ora dista quattro lunghezze, ma pensare che questo vantaggio possa essere rilassante potrebbe essere un grande errore. Sono infatti sette le squadre raccolte in appena cinque punti, con la Salernitana che appare l’unica insalvabile a questo punto del torneo. I giallorossi non possono concedersi distrazioni, anche perché il calendario non è dei migliori. Al rientro dalla sosta, nel lunedì di Pasquetta, la compagine di Luca Gotti ospiterà la Roma al Via del Mare, per poi far visita al Milan. Seguiranno gli scontri diretti con Empoli e Sasuolo, al termine dei quali potremo forse iniziare a tirare un po’ di somme. Contro i capitolini non mancherà il supporto dei tifosi di casa, che hanno ben presto riempito il Via del Mare con l’ennesimo sold out stagionale. Proprio per questo, dalle 16 di questo pomeriggio verranno messi in vendita i biglietti dei posti a ridotta visibilità. La squadra, intanto, ha ripreso la preparazione dopo due giorni di riposo nel pomeriggio di martedì, pur senza i nazionali. Mister Gotti ha infatti dovuto fare a meno tra gli altri di Krstovic, Ramadani, Pongracic, Rafia e Dorgu, mentre Banda e Venuti hanno svolto del lavoro personalizzato e restano in dubbio per la sfida di lunedì.

