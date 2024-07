Barletta, terremoto nella BARSA. Cade il CDA. Nuovo reggente vicario l’avvocato Rana

Sarebbe stato investito da un vero e proprio terremoto il management della Barsa, la multiservice barlettana di cui è socio unico il Comune.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbero state le dimissioni dei consiglieri di amministrazione Presicci e De Finis a far decadere il CDA in carica guidato da Alfonso Mangione, a cui succederebbe come reggente pro tempore il presidente del collegio sindacale l’avvocato Leonardo Rana, di area leghista e molto vicino al vicepresidente del consiglio comunale Ruggiero Grimaldi.

Se le indiscrezioni fossero confermate sarebbero in linea con la possibilità di un rimpasto nel cda della BARSA, preannunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Cosimo Cannito.

