Polizia Locale, controlli e sanzioni in aumento a San Ferdinando

SAN FERDINANDO – Oltre 450 violazioni del codice della strada, 10 auto con targa straniera e 18 con targa italiana sottoposte a sequestro amministrativo, accertate due guide senza patente e altrettante con documenti scaduti. A ciò si aggiungono 18 abbandoni di rifiuti, ma anche un arresto in flagranza di reato, una denuncia a piede libero e 8 soggetti extracomunitari denunciati per immigrazione clandestina. Sono i dati del report della Polizia Locale di San Ferdinando, che ha intensificato i controlli a partire dal 20 aprile con la reciproca collaborazione con la Prefettura BAT.

L’implementazione dell’organico con nuovi agenti da Barletta e il maggior presidio della Polizia Locale hanno portato ad un’opera di deterrenza già riscontrabile negli ultimi due mesi. Resta, però, da contrastare un’illegalità radicata, come conferma l’ultima esplosione di un bancomat in via Roma nei giorni scorsi. Concordata con l’amministrazione comunale un’estensione dei controlli dalle 20 alle 24.

