Barletta, svolta vicina? Romano pronto a rilevare l’intera società

Non solo i risultati sul campo, con il Barletta che sta dominando il campionato di Eccellenza e ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia dopo la vittoria sull’Unione Calcio Bisceglie. La svolta sta per arrivare anche nella stanza dei bottoni. Secondo le ultime indiscrezioni, Marco Arturo Romano potrebbe presto rilevare l’intero pacchetto societario del Barletta, assorbendo anche il 40% attualmente in possesso di Mario Dimiccoli. Ufficialità attesa a breve.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author