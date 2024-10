Gravina, è fatta per l’arrivo di Marwane Gazoul

Il Gravina vuole rinforzare ancora la rosa a disposizione di Luca Tiozzo. Per questo motivo il club pugliese è vicino a chiudere per Marwane Gazoul, esterno classe 2004 molto promettente. Gazoul, nella passata stagione, ha realizzato 4 gol in 32 partite con l’Alessandria ed è stato uno dei migliori 2004 in Serie C negli ultimi due campionati.

