Barletta, sabato conferenza congiunta Dimiccoli-Dibenedetto

BARLETTA – Trattativa su potenziale cessione del Barletta Calcio, sabato mattina alle 11 la conferenza stampa congiunta di Mario Dimiccoli, presidente onorario dei biancorossi, e Michele Dibenedetto, imprenditore barlettano già main sponsor del sodalizio. Di seguito, la nota ufficiale della dirigenza:

ASD Barletta 1922 comunica che, all’esito dell’incontro tenutosi in mattinata tra il Sig. Mario Dimiccoli e il Sig. Michele Dibenedetto, si convoca per il giorno Sabato 16 dicembre alle ore 11.00 una conferenza nella sala stampa dello stadio Cosimo Puttilli avente ad oggetto l’intesa sul nuovo assetto societario. I giornalisti e gli operatori della comunicazione potranno partecipare liberamente. La conferenza sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale ASD Barletta 1922.

