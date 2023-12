Taranto, sirene dalla Serie B per Matias Antonini

Sirene dalla Serie B per il 25enne Matias Antonini. Su uno dei gioielli del Taranto è piombato forte il Brescia di Cellino, pronto a mettere sul piatto 300 mila euro per accaparrarsi già a gennaio il difensore centrale brasiliano. Il Taranto non ha posto il veto alla cessione, ma vorrebbe riparlarne a giugno permettendo al calciatore di Porto Alegre di terminare la stagione in riva allo Ionio. In questo campionato, Antonini ha già segnato 4 reti in 16 presenze.

