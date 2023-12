Serie D/H. Martina, Pizzulli: “Non siamo qui per caso”

Martina sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di Barletta. La rifinitura in vista della sfida contro Matera e le prime parole di Battimelli con la maglia biancazzurra.

I biancazzurri di mister Pizzulli domenica affronteranno il Matera in un match ad alta quota. Il tecnico martinese ha presentato così la partita: “Stiamo bene, chiaramente c’è grande entusiasmo però noi cerchiamo di mantenere profilo basso e migliorare settimana dopo settimana. Bisogna lavorare sulle caratteristiche dei ragazzi, della squadra e dal punto di vista motivazionale e caratteriale per fare poi delle prestazioni che stiamo facendo ultimamente”.

Sul Matera: “Dei lucani si è sempre parlato poco. Loro sono partiti a fari spenti. Ha Ferrara che a parer mio è uno degli attaccanti più completi che assieme a Infantino formano una coppia importante. Il Matera è una squadra che ha molti giocatori che provengono dalla C. Gara tosta sicuramente, ci aspettiamo una squadra molto fisica e che si è fatta rispettare molto in queste partite”.

Sul nuovo arrivo Battimelli: “Noi lo avevamo sotto osservazione da inizio stagione. È un rinforzo importante. Adesso abbiamo una nuova soluzione under in avanti in attesa di recuperare degli infortunati.” Battimelli si presenta così alla città della Valle D’Itria: “La squadra mi ha accolto benissimo, ho visto un gruppo sano e tanta voglia di fare. Con loro sto lavorando bene e c’è quell’ambiente giusto per vincere. Speriamo di trovare tanto calore qui allo stadio e ci servirà il supporto del pubblico domenica”.

