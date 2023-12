TARANTO – Matias Antonini non sarà ceduto. A stoppare i rumors di un possibile trasferimento del difensore brasiliano già a gennaio è lo stesso presidente Massimo Giove. “Antonini non si tocca, il Taranto lotterà fino in fondo in questa stagione. Matias è un nostro pezzo pregiato e ce lo teniamo stretto”, dice il numero uno rossoblu ad Antenna Sud. Tesserato con il Taranto fino al giugno del 2025, in questo campionato Antonini ha già realizzato quattro reti in 16 partite: il Brescia non è l’unico club a seguirlo, ma fino a giugno non si muoverà.

