È stato individuato e fermato dagli agenti della polizia di Stato l’uomo che lo scorso 19 marzo ha messo a segno una rapina in una tabaccheria di Barletta. Il rapinatore era entrato nell’esercizio commerciale con il volto completamente travisato ed ha cercato di aprire la porta situata accanto al bancone, colpendola con alcuni colpi di martello. Non essendoci riuscito, con un balzo ha raggiunto il retro bancone, intimando il proprietario di farsi consegnare l’incasso. Vista la resistenza di quest’ultimo, ha arraffato il denaro dalla cassa e cercato di guadagnare la fuga sferrandogli un colpo di martello sulla fronte. Gli agenti lo hanno ritrovato con ancora indosso gli abiti e lo scaldacollo con cui aveva cercato di occultare il volto per non farsi riconoscere durante la rapina. L’uomo, un barlettano di 33 anni con precedenti per rapina, è stato sottoposto a fermo ed è ora accusato dei reati di rapina e lesioni personali. Al momento si trova nel carcere di Trani.

