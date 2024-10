Barletta-Racale 2-1, De Candia: “Non accetto questi cali nella ripresa”

BARLETTA – Pasquale De Candia si gode la nona vittoria in dieci match di campionato del suo Barletta, ma non troppo. Il tecnico molfettese punta l’attenzione sulla flessione in termini di intensità nella ripresa, quando il Racale ha accorciato per il 2-1 finale.

“Non siamo stati in controllo nella ripresa e non sono stato tranquillo nel finale di gara – spiega De Candia – siamo entrati molli e abbiamo commesso degli errori che non accetto. Sono disattenzioni dovute all’atteggiamento e non al calo di energie. È chiaro che parliamo comunque di una vittoria, ma è giusto aspettarsi tanto da me stesso in primis e dalla squadra. Testa al Bisceglie”.

