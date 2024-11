Barletta ospita primo “Thanksgivingday” per celebrare inclusione lavorativa

Domenica 24 novembre 2024, il salone del Circolo Tennis di Barletta sarà il palcoscenico della prima edizione del “Thanksgivingday” organizzato da WorkAut, un evento dedicato alla celebrazione dei successi raggiunti e delle collaborazioni avviate nell’ambito del progetto WorkAut. L’iniziativa, nata per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con autismo, avrà inizio alle 17:30.

La manifestazione non sarà solo un’occasione per ringraziare partner, sostenitori e volontari che hanno contribuito al percorso inclusivo dell’associazione durante il 2024, ma rappresenterà anche un momento di riflessione sul ruolo fondamentale della cooperazione per costruire una società più giusta e inclusiva.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il conferimento di un riconoscimento alla professoressa Giusi Antonia Toto, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia. Il premio intende sottolineare il suo impegno nella promozione della cultura dell’inclusione e nella sensibilizzazione sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La professoressa Toto è stata protagonista di numerose iniziative concrete volte a eliminare le barriere sociali e professionali per le persone con bisogni speciali, contribuendo in maniera significativa anche al successo dell’evento “Inclusion Fest”, organizzato precedentemente da WorkAut.

Nel commentare il riconoscimento, la docente ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: “Sarà un onore ricevere questo premio da WorkAut, un’associazione che rappresenta un modello di eccellenza nell’inclusione lavorativa. Questo riconoscimento non è solo personale, ma collettivo, un tributo al lavoro di chi crede fermamente in una società più giusta e inclusiva”.

WorkAut si è distinta nel panorama dell’inclusione sociale per la capacità di progettare percorsi personalizzati, finalizzati all’inserimento lavorativo di persone nello spettro autistico. Attraverso collaborazioni con aziende, enti e istituzioni, l’associazione ha trasformato il lavoro in uno strumento di dignità e realizzazione personale, dimostrando che l’inclusione non è solo un ideale, ma una realtà concreta.

Il “Thanksgivingday” sarà aperto a tutta la comunità, offrendo un’occasione per sensibilizzare, condividere esperienze e promuovere il dialogo su un tema cruciale. Durante l’evento, attraverso testimonianze e racconti, i partecipanti potranno scoprire il valore del lavoro svolto da WorkAut e come ogni contributo possa fare la differenza.

L’associazione, insieme al Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia, invita tutti a partecipare per celebrare i traguardi raggiunti e sostenere progetti che hanno un impatto reale nella vita delle persone. Il “Thanksgivingday” vuole essere un simbolo di speranza e di fiducia nel futuro, dimostrando che il lavoro di squadra e la solidarietà possono costruire un mondo in cui ogni individuo si senta valorizzato.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività di WorkAut, è possibile contattare l’associazione tramite i canali ufficiali o partecipare direttamente al Circolo Tennis di Barletta. L’appuntamento rappresenta un’occasione per sostenere un progetto che promuove l’inclusione come valore fondamentale della nostra società.

