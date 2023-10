Superate le tre fasi di giudizio, diventano esecutivi gli arresti per 16 condannati per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché produzione e detenzione. Le indagini risalgono al 2019, quando i carabinieri di Barletta portarono a termine l’operazione denominata “Nabucodonosor”. Anche gli elicotteri dei Cacciatori Puglia mobilitati dalle 4 del mattino per eseguire i 16 provvedimenti definitivi di carcerazione. Impiegati 100 agenti del Comando provinciale della Bat, coordinati dalla Procura generale della Corte d’Appello di Bari.

