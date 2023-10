Barletta, furti in zone residenziali: la Polizia arresta un 42enne

BARLETTA – Il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta ha tratto in arresto, dando esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, un 42enne del luogo, autore di diversi furti commessi, anche in concorso, all’interno di box condominiali nonché su mezzi o comunque riguardanti veicoli esposti per necessità alla pubblica fede.

Alla luce delle prove raccolte, a seguito delle indagini svolte dai poliziotti, nei confronti dell’indagato, con precedenti e condanne per reati della stessa indole, l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani emetteva, su richiesta del P.M. titolare delle indagini, il provvedimento restrittivo in carcere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp