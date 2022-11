Condividi su...

“Non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto della stagione a pari punti con il Brindisi. Con grande rispetto andremo a giocare la nostra partita – dichiara Francesco Farina, allenatore del Barletta, in vista della gara del Fanuzzi, che poi lancia una frecciata al dg biancazzurro Pierluigi Valentini: “Non mi era mai capitato di sentire un dirigente affermare di aver vinto una partita con cinque giorni di anticipo. Probabilmente si fida tantissimo della sua squadra. Personalmente quando gioco anche con squadre con molti punti di distacco dalla mia porto sempre grande rispetto”. Sulla condizione dei suoi: “La squadra arriva bene al match di domenica, sia mentalmente che fisicamente. Ci tengo a ringraziare il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e il presidente Daniele Arigliano che hanno fatto di tutto per poter far venire più gente possibile allo stadio”.