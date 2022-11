Condividi su...

BRINDISI – Viglia di derby in casa Brindisi con il tecnico biancazzurro Danucci che non scopre le carte in vista del derby contro il Barletta e carica la tifoseria adriatica.

