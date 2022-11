Condividi su...

“Nonostante la settimana post Matera non sia stata semplice, la squadra sta bene – ha detto Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, alla viglia del match col Barletta -. I ragazzi, però, mi hanno dato segnali confortanti in vista di una gara importante. Abbiamo qualche assenza: non ci sarà Valenti e dobbiamo fare i conti con alcuni acciaccati. Affrontiamo una squadra forte, solida ed equilibrata, con i nostri stessi punti. Però, sono fiducioso”. Sulla formazione: “Sto facendo ancora delle valutazioni: Dammacco è andato molto bene con l’Afragolese, meno a Matera. Vedremo”. La società ha dichiarato apertamente di voler vincere il campionato: “Molti dimenticano che Brindisi e Casarano sono le uniche ad aver giocato sei gare in trasferta. Questo è un campionato molto difficile ed equilibrato, la gente guarda solo il risultato, io guardo anche altro e devo dire che sono molto tranquillo”. (Foto Brindisi FC)