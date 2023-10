Barletta, due anni dall’omicidio di Claudio Lasala

BARLETTA – Due anni dalla morte di Claudio Lasala. Il 24enne di Barletta ucciso per un cocktail negato in un bar del centro storico di Barletta è stato ricordato con una messa nella parrocchia di Santa Lucia. La testimonianza della zia della vittima, Annamaria Lasala, che ha rivolto un appello anche al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in visita lunedì nella BAT.

Il processo a carico di Ilyas Abid e Giuseppe Dibenedetto, rispettivamente 18 e 20 anni all’epoca dei fatti, è tuttora in corso. Resta la fiducia nella giustizia nonostante il dolore sempre vivo dal 30 ottobre 2021.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp