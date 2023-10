Francavilla Fontana, anziana investita da furgone – VIDEO

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo l’impatto è caduta a terra, sbattendo violentemente la testa: tanta paura per una 72enne di Francavilla Fontana che, intorno alle 11.15 di questa mattina, martedì 30 ottobre, è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada in corso Garibaldi, a ridosso del Monumento ai Caduti. Sul posto, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del locale comando di polizia locale incaricati dei rilievi. L’anziana, dopo essere stata medicata sul posto, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non desterebbero particolari preoccupazioni.

