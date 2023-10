Barletta, Dimiccoli: “Riflessioni costruttive, la squadra deve dare una risposta”

BARLETTA – Torna a parlare dopo il silenzio post-Nardò il Barletta, reduce dalla sconfitta per 3-0 in Salento. Il patron biancorosso Mario Dimiccoli ha affidato le sue riflessioni ai microfoni di Antenna Sud, in una lunga intervista 48 ore dopo il ko contro i granata a Matino.

«È giusto chiedere scusa a chi ama davvero il Barletta – spiega Dimiccoli – ma va sottolineato che non abbiamo ricevuto una degna accoglienza dalla squadra avversaria. Il motivo del silenzio postpartita è tutto nella tensione degli animi, sia per quello che è successo in campo sia per il trattamento ricevuto fuori».

Momenti di concentrazione già dal lunedì, Dimiccoli racconta le evoluzioni successive: «Ginestra non è in discussione, lunedì abbiamo avuto un confronto aperto con la tifoseria ed è stato costruttivo, ognuno ha esposto il proprio pensiero su questo inizio di stagione. Adesso torniamo in campo».

Domenica c’è il Bitonto e il patron biancorosso ha fiducia nei suoi uomini: «Mi aspetto una prova maiuscola del Barletta, la squadra deve dare una risposta». Al Puttilli, come di consueto, si navigherà verso il sold-out in attesa dell’aumento di capienza nel settore Distinti.

