Taranto: In Coppa con le seconde linee

TARANTO – Vigilia di Coppa Italia per il Taranto che, nel pomeriggio di giovedì, con fischio d’inizio fissato per le ore 16.15, affronterà il Picerno allo stadio Curcio: quinta trasferta consecutiva per la formazione ionica che, all’orizzonte, intravede pure la sesta in programma domenica, in campionato, a Giugliano.

Quella della Coppa è un’occasione importante sia per Capuano che, di riflesso, per coloro che finora non sono riusciti a emergere. Facile ipotizzare, quindi, che in terra lucana, il tecnico darà spazio alle cosiddette seconde linee oltre che a quei calciatori reduci dallo scorso campionato che finora, però, hanno faticato più del dovuto: verso un impiego dal 1’, perciò, Bifulco in avanti e Ferrara sull’out di sinistra. Da valutare le condizioni di Romano e Mastromonaco. Poi, in difesa, salgono le quotazioni di Loliva tra i pali e Riggio come braccetto a destra, possibile chance a centrocampo anche per Papaserio nel ruolo di play.

Nessun rischio per i calciatori non al top della forma: non prenderanno parte alla partita Calvano, Fabbro e Bonetti e probabilmente riposeranno anche Antonini, Cianci, Zonta ed Enrici.

