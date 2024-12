Barletta, De Candia si gode il talento di Dicuonzo

BARLETTA – L’ultima del 2024 al Puttilli regala al Barletta la qualificazione alla finale regionale di Coppa Italia. Il 2-0 alla Polimnia lancia i biancorossi verso l’ultimo atto contro il Galatina, con andata e ritorno previsti a gennaio. De Candia si gode il successo e la prestazione di squadra.

Lavopa al terzo gol consecutivo in casa dopo Acquaviva e UC Bisceglie, ma stavolta il palcoscenico è per Michele Dicuonzo: primo gol al Puttilli per il 18enne barlettano, che dopo le reti a Canosa e Gallipoli fa innamorare gli spalti biancorossi.

