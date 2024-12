Calcio Femminile, un Molfetta travolgente consolida il primato

La Molfetta Calcio Femminile firma una prestazione spettacolare nella seconda giornata del campionato d’Eccellenza regionale, travolgendo il Phoenix Trani con un perentorio 9-0. Le biancorosse confermano così il loro straordinario inizio di stagione, conquistando la quinta vittoria consecutiva e mantenendo il primato, seppur in coabitazione con la Pink Sport Time Bari e la Fabrizio Miccoli. Un successo costruito con qualità e determinazione, ma che ha saputo incarnare i valori del fair play, dimostrando rispetto per le avversarie nonostante il risultato schiacciante.

Le protagoniste del trionfo

Carla Carlucci apre le marcature, segnando il ritorno alla forma dopo l’infortunio dello scorso anno. Alessia Ruotolo, con una doppietta, si riprende la scena dopo una lunga assenza nella passata stagione. Cimadomo e Pellegrini, autrici rispettivamente del quarto e quinto gol, consolidano la loro crescita in campo, mentre il capitano Angela Di Grumo sigla il settimo gol, confermandosi leader indiscussa. Margherita Lombardi, con la sua quarta rete stagionale, si conferma punto di forza della squadra, mentre Martina Ladisa celebra il primo gol in biancorosso coronando il duro lavoro in difesa. La festa si chiude con il gol di Morisco, simbolo di fiducia e rinascita dopo un lungo stop.

Prossime sfide

Questa vittoria, che resterà negli annali della società, rappresenta un passo importante nel cammino delle biancorosse. Ora l’attenzione si sposta sui prossimi impegni: il derby contro l’Apulia Trani, previsto domenica al Paolo Poli, e la finale di Coppa del 5 gennaio contro il Soccer Fasano. La Molfetta Calcio Femminile, con testa, cuore e passione, è pronta a inseguire nuovi traguardi.

