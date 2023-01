BARLETTA – Sold-out in curva e in tribuna, gradinata in attesa di disposizioni dalle forze dell’ordine ma già bramata dalle centinaia di tifosi rimasti ancora senza biglietto. È la settimana di Barletta-Cavese, seconda contro prima nel girone H di Serie D, il match di cartello della ventesima giornata.

La capienza del Puttilli (foto Rino Corvasce) è l’argomento che tiene maggiormente banco nelle ultime ore. Le direttive attuali impongono una capienza complessiva di 1200 posti tra gradinata e settore ospiti, con la conseguente distribuzione che resta vincolata alle decisioni di Questure e Commissariati. Giovedì è in programma la riunione che sbloccherà la situazione, assegnando il numero ufficiale di tagliandi destinati ai tifosi campani e, di conseguenza, la restante quantità al settore Distinti che sarà a disposizione dei sostenitori biancorossi.

Il campo, invece, non ha ancora emesso il suo verdetto sulle formazioni e non lo emetterà probabilmente fino alle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio. Farina dovrà sostituire Maccioni e può optare su un poker di 2004 per conservare o cambiare modulo: Cassatella e Padalino per modificare la difesa, Ponzo per aggiungere una pedina a centrocampo o Rastelletti per lasciare intatto lo schema di partenza. Troise, sponda Cava, ritroverà soltanto a ridosso del match i due terzini Maffei e Rossi, che in settimana sono stati impegnati nel raduno della Rappresentativa di Serie D.

Dopo due punti nelle ultime tre partite, per la capolista la trasferta di Barletta è un crocevia importante anche per il futuro tecnico. I biancorossi, invece, puntano sulla fame dopo le polemiche arbitrali di Molfetta. Due punti separano le due squadre, con Altamura, Nardò e Brindisi spettatrici interessate. Barletta-Cavese è già iniziata.

Condividi su...



Linkedin

email