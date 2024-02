Barletta Calcio, la città in protesta contro la gestione Dimiccoli

BARLETTA – Una manifestazione pacifica, con la cittadinanza che si è unita al corteo durante il percorso. Circa mille tifosi del Barletta hanno sfilato sabato sera per le vie cittadine, per esprimere il proprio dissenso nei confronti della gestione societaria di Mario Dimiccoli. Il patron biancorosso è stato ripetutamente invitato alla cessione del club con cori e fischi, mentre perfino gli esercenti barlettani hanno accompagnato l’evento con applausi e temporanee chiusure delle attività.

Il corteo è partito da via D’Annunzio, nei pressi del PalaDisfida, sfilando subito davanti alla sede operativa del Barletta Calcio, a pochi metri di distanza. Qui i primi cori per Dimiccoli e per Salvatore Vaccariello, che formalmente risulta presidente dell’ASD. I tifosi si sono poi spinti su via Leonardo da Vinci, via Alvisi e via Renato Coletta, arrivando poi nei centri simbolici della città: piazza Caduti, Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele e piazza Aldo Moro, dove la manifestazione si è conclusa dopo quasi tre ore.

Messaggio chiaro della tifoseria, organizzata e non, mentre il Barletta attraversa il weekend di sosta ad un punto di vantaggio sulla retrocessione diretta. I biancorossi, in ritiro dalla sconfitta di Bitonto, preparano la sfida di domenica in casa col Matera. Squadra di Ciullo obbligata a vincere per arrestare un crollo in picchiata.

