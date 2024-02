Eccellenza/B, Ginosa archivia la pratica Maglie con un tris

Vittoria schiacciante del Ginosa che al “Miani”, grazie a un’ottima prestazione, liquida con un netto 3-0 il Maglie e riprende la marcia vincente interrotta due settimane fa a Leverano con il Novoli. Un successo mai in discussione quello ottenuto dai ragazzi del tecnico Passariello, con dedica particolare al magazziniere Domenico Lorenti per una pronta guarigione.

Partenza decisa dei biancazzurri che già dopo nove giri di lancette sbloccano il match: Genchi, ben servito in profondità, elude la marcatura del suo diretto avversario e, da distanza ravvicinata, infila Lovecchio alla propria sinistra. I padroni di casa tengono bene il campo ed al 26’ vanno vicini al raddoppio quando Cardinale serve Genchi al limite che fa da sponda per Sergio il quale, appena dentro l’area, conclude a rete con la sfera che scheggia la traversa colpendo la parte alta del montante.

Nella ripresa il copione non cambia: i biancazzurri dominano arrotondando il risultato. Al 12’ il raddoppio si materializza quando, sugli sviluppi di un angolo, Partipilo pennella in area un traversone invitante sul quale interviene come un falco Chiochia che incorna sottomisura e insacca alle spalle di Lovecchio.

Passano due minuti e, su azione di rimessa, Gatto lancia in velocità Thiam il quale entra in area sull’out sinistro e, dal fondo, cerca di sorprendere Lovecchio che si salva con un po’ di fortuna. Gli ospiti vanno in affanno e al 32’ Gatto lancia in profondità Soriano che conclude con un diagonale ravvicinato trovando la respinta fortunosa di un difensore sulla linea di porta.

Al 34’ il Ginosa sciupa una ghiotta occasione per arrotondare il punteggio quando, sugli sviluppi di una punizione a due in area, Gatto batte a sorpresa non trovando nessun compagno lesto, sottoporta, a depositare la sfera nel sacco. Il 3-0, solo rimandato, arriva puntuale al 36’ quando Thiam, ben servito da Gatto, si libera al tiro in area e, con un destro radente e preciso, piazza la sfera nell’angolo alla sinistra di Lovecchio.

I minuti finali vedono i biancazzurri controllano con ordine il risultato e portare in porto un successo importante utile per distanziare la zona pericolosa ed avvicinare le zone nobili della classifica. Domenica test impegnativo allo “Scianni Ruggieri” di Alberobello contro l’Arboris Belli, con l’obiettivo di dare continuità al successo odierno e conquistare un risultato positivo.

GINOSA-A. TOMA MAGLIE 3–0

RETI: 9’ Genchi, 57’ Chiochia, 81’ Thiam.

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (73’ Cimmarusti), Cardamone, Partipilo, Chiochia, Pinto (82’ Pignatale), Soriano, Sergio (85’ Gallitelli), Genchi (46’ Thiam), Vapore, Gatto (85’ Richella). Panchina: Casamassima, Verdano, Coronese,. All. Passariello

A. TOMA MAGLIE: Lovecchio, Albano (89’ Donno), Sprovieri, Stella, Salvucci, Frisenda (77’ Chiri), Trofo (76’ Palma), Miccoli, Senè, Gallo (85’ Piscopo), Grimaldi (64’ Potenza). Panchina: Marchionna, De Carlo, Massimi, Abbadessa. All. Bruno

ARBITRO: Danilo Ragno di Molfetta. Assistenti: Domenico Nasca di Barletta e Roberto Chiricallo di Bari.

Ammoniti: Cardinale, Pinto e Gatto (G); Stella, Palma e Albano (M).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author