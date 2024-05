Barletta Calcio: Dibenedetto favorito, ultimatum di Agnello a Dimiccoli

BARLETTA – Michele Dibenedetto resta il candidato principale nella trattativa per la cessione del Barletta Calcio. L’ex main sponsor del club attende la risposta definitiva dal presidente onorario Mario Dimiccoli, mentre intercorrono contatti ed equilibri delicati tra le due parti. Settimana, quella in corso, in cui potrebbero arrivare novità decisive, in grado di dare la sterzata richiesta a più riprese dalla stessa piazza biancorossa.

Resta defilata la posizione di Francesco Agnello, che ha fissato a mercoledì l’ultimatum per il suo interessamento al club. Giovedì scorso un incontro-fiume in uno studio notarile cittadino, in cui il team di consulenza dell’imprenditore di Torre Annunziata si è trovato in disaccordo con i parametri economici fissati da Dimiccoli. Agnello e il suo advisor Federico Marsella sono in possesso della documentazione contabile relativa alla SSD, con annessa perizia giurata effettuata da un revisore dei conti. Al momento, però, le parti sarebbero ancora lontane.

Sullo sfondo ancora Arturo Romano, la cui proposta resta in piedi ma in maniera defilata rispetto a Dibenedetto ed Agnello. I tre tavoli restano aperti, con un esito definitivo previsto per la fine della settimana. Attesa per la decisione di Dimiccoli, dalla quale dipenderà anche la programmazione della prossima stagione: Eccellenza al via il 25 agosto, eventuale domanda di ripescaggio in Serie D da presentare tra il 4 e l’8 luglio con tutta la documentazione, burocratica ed economica, in piena regola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author