Barletta Calcio, Camicia nuovo DG: si avvicina De Marino

BARLETTA – Ambizioni ed obiettivi chiari, quelli di Ezequiel Schelotto, gli stessi che la dirigenza del Barletta ribadisce da mesi. Il centrocampista argentino si è presentato martedì pomeriggio nella sala stampa del Puttilli e sarà a disposizione di Ciro Ginestra per il ritiro, in città, dal 31 luglio al 13 agosto.

Mentre si attende di conoscere il futuro sulla suggestione Zarate, con il Barletta che potrebbe formulare un’offerta al connazionale di Schelotto previa visita medica positiva, arrivano nuovi innesti nell’organigramma e nell’organico: Beppe Camicia è ufficialmente il nuovo direttore generale biancorosso, andando a riempire la casella vacante segnalata da Mario Dimiccoli una settimana fa. In campo, spazio agli under: Lippo e Glorioso annunciati martedì, Barbarello comunicato in conferenza stampa direttamente da Pavarese, Rizzo è a Barletta in attesa di essere ufficializzato e Fornaro, ultimo nome in entrata, è in arrivo dal Lecce: centrocampista offensivo, è il terzo 2005 della squadra.

Tra gli over, invece, massima priorità alla difesa. In giornata, Pavarese incontrerà Erminio Rullo, procuratore di Mario De Marino: il difensore ex Bisceglie e Nocerina, classe 2000, potrebbe firmare già mercoledì sera, aggregandosi al pacchetto arretrato di Ginestra. In attesa, numericamente e non solo, di assestare un colpo d’esperienza in grado di sostituire in pieno Andrea Petta.

