Brindisi, è fatta per Mbarick Fall

Prosegue senza sosta il calciomercato del Brindisi Fc. La società, infatti, è al lavoro per regalare al tecnico Ciro Danucci una rosa competitiva e all’altezza degli obiettivi stagionali. Un nuovo nome caldo è quelli di Mbarick Fall, attaccante classe 1997 lo scorso anno in Serie D con la maglia del Sangiuliano. Il club sarebbe al lavoro per provare a trovare l’accordo con il giocatore senegalese che può ricoprire diversi ruoli nella zona offensiva del campo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’evoluzione della trattativa.

