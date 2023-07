Cerignola, tra cessioni e nuove trattative

CERIGNOLA – È una fase delicata per il Cerignola, che dopo aver piazzato i primi colpi di mercato è chiamato a sfoltire la rosa. Calciatori dall’ingaggio pesante, avanti con l’età o fuori dalle idee di Ivan Tisci, la dirigenza dovrà cercare di piazzare sul mercato gente del calibro di Saracco, Neglia, Bianco, e Gonnelli. Il primo potrebbe lasciare Cerignola dopo un solo anno vista la scelta di puntare su un under tra i pali. Neglia e Gonnelli, invece, rientrano dal prestito e non sembrerebbero al centro del progetto. Ha deluso il rendimento di Bianco, il centrocampista era arrivato dal Bari a fine agosto come importante tassello di esperienza: per lui una stagione complicata, specialmente dal punto di vista fisico. Valutazioni in corso per altri elementi della rosa, visto il cambiamento tattico messo in atto dal nuovo allenatore: si ragiona sulla situazione di D’Andrea e più in generale sull’intero reparto offensivo, considerati gli arrivi di Leonetti e Sosa. In entrata priorità quasi assoluta al parco under. Si tratta con il Palermo per Andrea Silipo, calciatore con spiccate doti offensive e pupillo degli uomini di mercato gialloblù sin dalla scorsa estate: il classe 2001 rifiutò l’Audace per andare alla Juve Stabia, quest’anno la concorrenza è folta ma Silipo sembrerebbe apprezzare l’interesse degli ofantini. Contatti in corso anche con il difensore Federico Mazzarani, svincolato dalla Ternana ma over come status anagrafico. Il classe 2000 non andrebbe ad escludere l’arrivo dell’under Marco Bosisio: ci sarebbe un accordo di prestito con il Bari ma mancherebbe il sì del calciatore, sul quale ci sarebbero altri club.

