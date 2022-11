Condividi su...

BARLETTA – Precipita con l’auto in una scarpata lungo la Statale 16, all’altezza dello svincolo Barletta Nord in direzione Foggia. Terribile incidente stradale, questa sera, intorno alle 20, nella Bat, in agro di Barletta. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe precipitato in un fosso a ridosso della strada statale. Si stanno vivendo momenti di panico. I vigili del fuoco, sul posto con i carabinieri e gli operatori del 118, hanno tagliato l’auto per estrarre dalle lamiere il conducente, trasportato in ospedale con un elicottero atterrato pochi minuti fa.

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++