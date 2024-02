Barletta atteso dalla Gelbison, caccia ad altri punti salvezza

BARLETTA – Il Barletta entra nel weekend che porta alla trasferta contro la Gelbison. I biancorossi sono chiamati a dare continuità dopo il successo del Puttilli contro il Matera, rafforzando l’inversione di rotta con la ricerca di tre punti esterni in terra campana.

La sfida contro i rossoblù si giocherà allo stadio Tenente Michele Vaudano di Capaccio Paestum, in assenza di tifoseria ospite. La squadra di Ciullo, dunque, dovrà nuovamente rinunciare al supporto dei suoi sostenitori dopo la trasferta di Bitonto, complici le difficoltà logistiche dell’impianto designato per ospitare la partita.

L’obiettivo del tecnico leccese, in ogni caso, è quello di mantenere alta l’asticella dei suoi, contro un avversario sostanzialmente equidistante da playoff e playout e reduce da otto punti nelle ultime cinque partite. Prove tecniche per il Barletta, che domenica dovrà fare a meno di Fornaro in mezzo al campo: il classe 2005 sconterà un turno di squalifica e in settimana Ciullo ha provato diverse soluzioni in mediana, tra cui la sostituzione pura con Del Prete.

Ultime riserve che verranno sciolte soltanto a ridosso del fischio d’inizio, esattamente come avvenuto contro Bitonto e Matera. I biancorossi puntano a staccare la zona playout dopo esserne usciti per differenza reti. La piazza barlettana, seppur assente in Campania, si è stretta intorno alla squadra per raggiungere l’obiettivo salvezza, accantonando, per il momento, le voci sulle valutazioni da parte di Claudio Lotito circa un possibile ingresso nel club.

