Barletta, al via le celebrazioni per San Ruggero

BARLETTA – Non solo festività natalizie, ma anche un momento di condivisione religiosa prima del nuovo anno. A Barletta si avvicinano i festeggiamenti del 30 dicembre per la ricorrenza di San Ruggero, vescovo di Canne e santo patrono della città.

Cominciano dal 27 dicembre le celebrazioni nel centro storico cittadino e non solo. Alle 19 il via al programma dei quattro giorni di festa con la messa di don Mimmo Minervini nella parrocchia di San Ruggero, appuntamento che si ripeterà anche il 28 e il 29 dicembre con le messe presiedute da padre Antonello Barbaro e don Cosimo Falconetti. Venerdì sera, alle 20, la veglia di preghiera animata dalla pastorale giovanile, alla presenza del vescovo monsignor Leonardo D’Ascenzo.

Il 30 dicembre, momento clou delle celebrazioni, tre messe mattutine ad inaugurare la giornata dedicata al santo patrono. Alle 11:30 il Pontificale, nuovo appuntamento con il vescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, poi due messe pomeridiane a partire dalle 17 prima della processione con il busto di San Ruggero per le vie della città, prevista alle 20. Il percorso partirà e terminerà in via Cialdini.

Tra le festività natalizie, Barletta inserisce il consueto appuntamento dedicato alle sue tradizioni, un ulteriore passaggio dopo la storica festa patronale di luglio dedicata alla Madonna dello Sterpeto.

