Sarebbe dipeso da un corto circuito l’incendio esploso in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via delle Querce a Barletta. All’interno dell’abitazione c’era solo un ragazzo che è riuscito ad uscire prima che le lingue di fuoco avvolgessero la facciata. Uno dei condomini ha raccontato che il giovane era solo in casa “perché i genitori – ha spiegato – erano a lavoro. Giocava alla PlayStation, poi si è spento tutto e siamo usciti sul pianerottolo, ho chiesto di controllare da dove arrivasse il fumo e lui ha aperto la porta della cucina, era tutto nero”. Poi sono stati chiamati i soccorsi. Da circa un’ora sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. È presente anche un’autoambulanza. Non ci sono feriti. La strada è chiusa al traffico, sul posto la polizia locale.

Seguono aggiornamenti

