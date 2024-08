Bari, volano gli abbonamenti: sottoscritte oltre quattromila tessere

Una vera e propria impennata, una fame di calcio considerevole in pochi giorni. Certo, il campionato si avvicina e probabilmente più di qualcuno non si è fatto certamente cogliere impreparato. Ma il dato degli abbonamenti venduti per seguire il Bari anche nel campionati di Serie B 2024/25 continua a salire vertiginosamente: superata quota quattromila, precisamente siamo sulle 4200 tessere sottoscritte. E la corsa al tesseramento continua, in vista del debutto stagionale di Coppa Italia contro la Cremonese ed a quasi due settimane dall’esordio casalingo in campionato contro la Juve Stabia al San Nicola.

