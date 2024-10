Bari, violenza sessuale su minore: arrestato 22enne

BARI – Avrebbe violentato una sedicenne accompagnata dall’ex fidanzato in un casolare abbandonato di Ceglie del Campo, periferia est di Bari, il 22enne arrestato dagli uomini della questura del capoluogo. Il giovane, pregiudicato, è stato accompagnato in carcere su richiesta del gip del tribunale. L’accusa è di violenza sessuale aggravata, in danno di una ragazza ancora oggi minorenne, all’epoca dei fatti 16enne.

La sera del 6 luglio 2023, la vittima sarebbe stata dal suo ex fidanzato, all’epoca dei fatti anch’egli minore, e dal 22enne, in un casolare abbandonato di Ceglie del Campo.

Giunti sul posto, l’ex fidanzato si sarebbe allontanato mente il 22enne avrebbe consumato, con violenza fisica e minaccia, la violenza sessuale, procurando alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni.

La ragazza avrebbe rivelato quanto accaduto a una coetanea, che informò i genitori che a loro volta avrebbero avvisato i genitori della vittima che si rivolsero alla Squadra Mobile della Questura di Bari.

Le indagini hanno consentito di riscontrare il racconto della vittima e di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 22enne.

Il ragazzo tratto in arresto e portato nel carcere del capoluogo, con numerosi precedenti penali nonostante la giovane età, era già ristretto ai domiciliari, con dispositivo elettronico, per una rapina con contestuale ferimento da arma da fuoco, consumata a Ceglie del Campo nel settembre del 2023.

