Bari, vino e olio per Enoliexpo 2024

BARI – macchinari, tecnologie e servizi per la produzione. Dal 7 al 9 marzo del prossimo anno la Fiera del Levante ospiterà EnoliExpo Adriatica, la fiera internazionale specializzata dedicata alla filiere dell’olio e del vino. dare forza alla tradizione delle coltivazioni dell’olio e del vino delle nostre Terre è l’obiettivo della rassegna che punta a rilanciare la Dieta Mediterranea e il cibo sano e a migliorare il processo e il prodotto delle filiere del vino e dell’olio, delle applicazioni, della sensoristica e della robotica avanzata. EnoliExpo è un’opportunità per conoscere le novità tecnologiche da utilizzare in campo, in cantina e in frantoio e per la commercializzazione dei prodotti in un momento di relativo riposo rispetto alla stagionalità delle attività agricole.

