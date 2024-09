Bari, titoli di coda per il multisala Ciaky del quartiere San Paolo

BARI – Il capoluogo pugliese perde un altro cinema: chiude il Ciaky. Il multisala ultra tecnologico al San Paolo era stato l’ultimo ad aprire in città ma evidentemente l’high tech e la posizione strategia fuori città non sono bastati. E così titoli di coda per l’impianto della famiglia Rafaschieri, inaugurato nel 2016 e punto di riferimento non solo per gli amanti del cinema della zona a nord di Bari ma anche dei comuni limitrofi. Ad anticipare la notizia alcuni quotidiani locali, ma era da tempo che la voce si rincorreva. Ultimamente tra l’altro, erano state ridotte le proiezioni e non risultavano più programmazioni per i prossimi giorni. La notizia ha lasciato l’amaro in bocca in molti residenti, soprattutto del municipio 3. L’apertura del cinema aveva anche dato una svolta alla zona che pian piano è stata riqualificata e rilanciata. Al suo posto forse ci saranno uffici e appartamenti.

