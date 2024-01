Bari-Ternana 3-1, Nasti: ‘S’è vista un’altra squadra, gol fondamentale’

In gol per la prima volta nel 2024, al San Nicola questa gioia personale mancava dalla terza giornata col Cittadella. E soprattutto per la prima volta una sua rete coincide coi tre punti. Marco Nasti commenta cosi il pomeriggio vissuto contro la Ternana: “Una bellissima emozione, oggi ancora di più perché sono valsi i tre punti. È la prima volta che succede e sono contento. Attaccanti in arrivo? Io la vivo benissimo, per la squadra è un’aggiunta. Crediamo nella risalita e ora possiamo essere un’altra squadra. Io mi sento sbloccato, so che posso fare sempre meglio. Forse c’era un rigore dubbio. Kallon? La sua presenza incide, si è presentato bene ed ha un gran tiro. La mia rete è per Koutsoupias”.

