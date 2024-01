Barletta atteso dal SM Cilento, Bitetto: “Ripartiamo dalla prestazione”

BARLETTA – Tutto pronto per la trasferta contro il Santa Maria Cilento. Il Barletta si prepara al match in terra cilentana con l’obiettivo di invertire la rotta e uscire da una crisi lunga due mesi. Settimana di lavoro sul sintetico di San Ferdinando per i biancorossi, con Dino Bitetto che fa il punto sullo stato tecnico e mentale dei suoi.

Rientrato La Monica, a disposizione anche Schelotto e Ngom, ma Bitetto non si sbilancia sull’utilizzo dell’argentino, mentre conferma il reintegro del bergamasco. Si resta sul 3-5-2 che si è visto contro la Paganese, ancora valutazioni sui singoli per il tecnico biancorosso.

Doppia trasferta con Santa Maria e Gallipoli, poi Nardò in casa e Bitonto nuovamente fuori. Bitetto guarda una partita per volta per arrivare alla salvezza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp