Tris del Bari alla Ternana, il 2024 comincia con una vittoria

Il Bari comincia bene l’anno, batte 3-1 la Ternana, avvicina l’ottavo posto e si allontana dal quintultimo. Decisivi Ricci, Nasti e Dorval con Diakitè che ha potuto solo accorciare le distanze.

Cronaca: subito titolare Kallon, a sinistra torna Ricci dopo il turno di squalifica, a destra Dorval che in Liguria era acciaccato. Per il resto stesso undici di Santo Stefano.

Primo squillo della Ternana dopo 1’. Di Stefano fa 20 metri palla al piede e prova la conclusione che viene smorzata dalla difesa biancorossa.

Minuto 7: ci prova Kallon dai 20 metri, la sua mira non è delle migliori. Al quarto d’ora ancora Ternana pericolosa: Raimondo si trova il pallone a tu per tu con Brenno ma calcia di poco a lato. Ancora Ternana al 19’: traversone da destra di Carboni, la deviazione di Labojko non è precisa.

Si fa ancora vedere il Bari al 35’: Kallon serve Maita che ci prova da fuori area: Iannarilli devia in angolo. Un minuto più tardi Iannarilli è ancora bravo a tuffarsi e a deviare una conclusione di Nasti da fuori area. Il Bari alza i ritmi e al 39’ va ancora alla conclusione verso la porta: Maita calcia alto. Il gol è nell’aria e il Bari lo trova al 41’: azione prolungata dei biancorossi, gran palla tra le linee di Sibilli per Ricci e diagonale a battere Iannarilli. I biancorossi sono in controllo e raddoppiano due minuti più tardi: palla recuperata da Maita sulla trequarti, Kallon vede Nasti e dal centro dell’area batte Iannarilli per il 2-0.

Nella ripresa è sempre il Bari ad avere il pallino del gioco in mano: al 22’ Sibilli si inserisce da destra e colpisce il palo. Ancora il palo dice di no ai biancorossi al minuto 26: la conclusione di Achik a giro su assist di Edjouma termina sul legno. Il Bari però la chiude al 39’: Achik va via da destra e mette in mezzo un cioccolatino per Dorval che in posizione di ala sinistra batte ancora Iannarilli e sigla il suo primo gol in Serie B. C’è anche tempo per il gol del 3-1 della Ternana con Diakitè che raccoglie una corta respinta di Vicari e dal centro dell’area batte Brenno. Finisce 3-1 con i biancorossi che vanno a -2 dalla zona playoff e allungano a +6 dalla zona playout.

20a g. Serie BKT: Bari-Ternana 3-1

Marcatori: 42’pt Ricci (B), 44’pt Nasti (B), 38’st Dorval (B), 42’st Diakite (T)

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Di Cesare (c) (15’pt Matino), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Edjouma (32’st Pucino), Kallon (19’st Achik), Nasti (32’st Lulić), Sibilli. A disp.: Pissardo, Bellomo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Acampora, Aramu, Morachioli. All. P. Marino.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Sorensen (c), Raimondo, Casasola, Diakite, Labojko (14’st Pyyhtia), Di Stefano (23’st Favasuli), Lucchesi (33’st Boloca), Luperini (14’st De Boer), Marginean, Carboni (23’st Zuberek). A disp.: Vitali, Nascimento Resende, Bonugli, Faticanti, Della Salandra, Dionisi. All. R. Breda.

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Pasquale Capaldo (Napoli) e Giuseppe Di Giacinto (Teramo). Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Giacomo Camplone (Pescara)

Ammoniti: Kallon (B); Labojko, Lucchesi, Raimondo (T).

Note: Bari in campo con una maglia recante una patch celebrativa per i 116 anni di storia biancorossa. Angoli 6-5. Recuperi: 3’pt, 4’st. Stadio San Nicola; cielo sereno, 8°C, terreno in buone condizioni; 13.928 spettatori (8.809 abbonati; 5 tifosi ospiti)

