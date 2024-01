Matera, Panarelli: ‘L’emergenza continua, ma siamo pronti’

(di Roberto Chito) “L’Angri era partito per poter disputare un campionato importante, da primi 5-6 posti. Inoltre, ultimamente si è rafforzata molto. Noi, comunque siamo pronti”. Sono le parole di Luigi Panarelli, tecnico del Matera, proprio alla vigilia della sfida con l’Angri di domenica 14 gennaio.

“Purtroppo siamo ancora in emergenza – aggiunge Panarelli -. È un momento che gira così. Volevo scegliere con tranquillità, considerando che tutti si sono fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. I singoli? Purtroppo in settimana abbiamo perso Maltese, mentre De Nova ha avuto la febbre e solo nella rifinitura si è allenato, ma verrà comunque in panchina. Infantino ha lavorato negli ultimi giorni”.

“A inizio stagione sono arrivato a 3 giorni dalla sfida di Fasano e abbiamo pagato questo gap. Comunque abbiamo costruito una classifica importante. Ora abbiamo puntellato la squadra lasciando partire chi ha trovato poco spazio o non era funzionale al nostro progetto tattico”.

