Bari, la scuola Frank si sposta nell’ex Municipio II

BARI – Se la scuola Anna Frank è sotto restyling, i ragazzi dove svolgono le lezioni? Il Comune di Bari ha provveduto a spostare i ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria nell’immobile di Poggiofranco in via Stradella del caffe, già sede del Municipio II, che dall’avvio del nuovo anno scolastico ospita alcune classi della Anna Frank, attualmente interessata dal cantiere per la demolizione e ricostruzione (finanziato dal Pnrr) dell’edificio in via Pansini. In queste ore, l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, accompagnato dai tecnici comunali, sta effettuando un sopralluogo della struttura per capire quali possano effettivamente essere le potenzialità da stabile, un tempo sede degli uffici del Municipio, e per verificare che gli ambienti allestiti per accogliere gli alunni, i docenti e il personale scolastico rispondano effettivamente alle esigenze manifestate.

