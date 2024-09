Turista francese si smarrisce a Bari, ritrovato e soccorso da Polizia

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bari Centrale, in collaborazione con i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’Operazione “Stazioni Sicure”, hanno soccorso un anziano turista francese, affetto da Alzheimer, che si era perso in città. L’uomo, un 75enne che parlava solo francese e privo di cellulare, era stato trovato in stato confusionale all’interno della stazione ferroviaria.

Portato negli uffici di Polizia, è stato identificato e si è scoperto che la moglie ne aveva denunciato la scomparsa poco prima, dopo che il marito si era allontanato dal gruppo turistico mentre visitava il Castello Svevo. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha potuto riabbracciare la consorte e il gruppo con cui stava viaggiando.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author